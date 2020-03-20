خارقا توجيهات المرجعية والحظر .. الصدر يدعو الى اتمام زيارة الامام الكاظم ويحذر عناصر الامن

2020/03/20 | 12:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر القوات الامنية الى القيام بواجبها بحماية الزائرين داعيا الزائرين الى الالتزام بالقواعد الطبية والصحية ، وقال ان كل من يعتدي على القوات الامنية ليس منه بشيء.وجاء تعليق الصدر بتغريدة له حول مراسم زيارة الامام موسى بن جعفر(ع)، بعد تقديم تعازيه بالمناسبة، انه ، يأمل من الجميع الإسراع في اتمام الزيارة والتزام النظام والتزام القواعد الطبية والصحية لكي لا يكون مصدر عدوى وأذى للغير وهو لا يخلو من إشكال أكيدً .وفيما يتعلق بالقوات الامنية قال الصدر " على القوات الامنية القيام بواجبها على اكمل وجه وكل من يعتدي عليهم فهو ليس منا في شيء ".

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