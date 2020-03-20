وفاة ثالثة بالفيروس ..تركيا تسجل 191 اصابة جديدة بكورونا

2020/03/20 | 12:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اسطنبول سجّلت تركيا وفاة ثالثة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، كما أعلنت تضاعف عدد الإصابات لترتفع إلى 191 إصابة.وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أمس، وفاة قائد القوات البرية التركية الأسبق، أيطاش يالمان، بفيروس كورونا، بعدما سبق أن أعلن الليلة قبل الماضية عن الوفاة الثانية لمواطن يبلغ من العمر 61 عاما.وكان الجنرال يالمان (80 عاما) مهندس اتفاقية أضنة التي وقعتها تركيا وسوريا، بوساطة مصر والجامعة العربية وإيران عام 1998، بعد أن كان البلدان على شفا حرب بسبب إيواء سوريا رئيس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، الذي قبض عليه لاحقا في كينيا عام 1990 ولا يزال سجينا في تركيا حتى الآن.ونصّت الاتفاقية على حق القوات التركية في الدخول إلى الأراضي السورية لمسافة 5 كيلومترات حال وجود تهديد من «العمال الكردستاني»، ولم تتخذ سوريا إجراءات لوقفه.وكشفت التحاليل أن زوجة يالمان أصيبت بدورها بفيروس كورونا، وتم وضعها وشقيقته بالحجر الصحي.وقدم وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، عرضا أمام البرلمان التركي أمس، لموقف انتشار فيروس كورونا في البلاد والتدابير المطبقة لمواجهته، قائلا إن مستشفيات تركيا تضم نحو 100 ألف غرفة جاهزة لتتحول إلى غرف عزل أو عناية مركزة إن اقتضت الحاجة.وأشار كوجا إلى إجراء 10 آلاف تحليل للفيروس حتى أمس، وأن العدد سيرتفع في الأيام القادمة، موضحا أن وزارته تستهدف إجراء من 10 آلاف إلى 15 ألف تحليل يوميا على الأقل.وكشف عن أن تركيا لم تمتلك من قبل وسائل الكشف السريع عن فيروس كورونا، لكنها ستكون جاهزة للاستخدام في غضون يومين.

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