إنفوغراف... ماذا يحدث إذا أصبتَ بفيروس «كورونا»؟

2020/03/20 | 12:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/لندن عادة ما تكون أعراض «كوفيد - 19» خفيفة وتبدأ تدريجياً، وقد لا يظهر على بعض المصابين أي أعراض.وتعد من الأعراض الأكثر شيوعا هي الحمي والسعال الجاف والتعب والتهاب في الأنف وكذلك سيلانها وقصر النفس ووجع في الحلق.والإنفوغراف التالي يستعرض ماذا يتعرض له الجسد عقب الإصابة:

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