الحشد ينفذ عملية أمنية من محورين لملاحقة داعش في الزور والادغال في ديالى

2020/03/20 | 12:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، عملية أمنية من محورين لملاحقة داعش في مناطق الزور والادغال التابعتين لقضاء خانقين في ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان ” المحور الأول تمت بمشاركة قيادة عمليات قاطع ديالى والهندسة والفوج الرابع لمشاة اللواء٢٣ للحشد بدءا من منطقة زور محمد عباس والبساتين القريبة لها لتأمينها من

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