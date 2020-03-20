نقيب الصحفيين العراقيين اللامي: الكثير من السياسيين غير آبهين بحجم المصيبة التي يتعرض لها العراق بسبب كورونا

2020/03/20 | 12:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي اسفه لان الكثير من السياسيين غير آبهين بحجم المصيبة التي يتعرض لها العراق بسبب انتشار فيروس كورونا .وقال اللامي في تغريدة على “تويتر” :” اللهم احفظ العراق من فيروس كورونا بعد المعطيات التي اشارت لها وزارة الصحة وخلية الازمة بعدم التزام شريحة واسعة بتحذيراتها بانهاء التجمعات والاختلاطات وغيرها

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