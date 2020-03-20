مرور بغداد تغرم وتحتجز مئات المركبات المخالفة لحظر التجوال

2020/03/20 | 12:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، الجمعة عن فرض غرامات على مركبات مخالفة لحظر التجوال، فيما اشارت الى حجز مركبات أخرى.وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز، انها فرضت غرامات على (1793) مركبة في جانب الرصافة و(1503) في جانب الكرخ"، مشيرة الى انه جرى أيضا حجز 36 مركبة في جانب الكرخ خالف أصحابها قرار حظر التجوال بعد صدور توجيهات بمحاسبة المخالفين.وقررت خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا يوم الأحد 15 آذار الجاري فرض حظر التجوال الشامل في بغداد لمدة أسبوع للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.وقد لوحظ وجود خروقات عدة للحظر من قبل المشاة وكذلك العجلات.واعلنت قيادة عمليات بغداد صباح الجمعة حجز عشرات العجلات التي لم تلتزم بقرار حظر التجوال.وذكر بيان للقيادة، "تنفيذًا لاجراءات حظر التجول في مدينة بغداد حجزت قواتنا الامنية عشرات العجلات التي لم تلتزم بالحظر وحاسبت اكثر من 4071 مركبة بالتنسيق مع رجال المرور".واكدت انها "لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".وعلى صعيد متصل اعلنت القيادة غلق المقاهي والمطاعم والكافتيريات كافة ومحاسبة الذين لم يلتزموا من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية، حيث القت القبض على أكثر من ١٠ مخالفين وسيتم تقديمهم للقضاء.

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