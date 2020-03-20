رئيس حكومة اقليم كوردستان: الازمة الحالية تحفزنا على تنويع مصادر الاقتصاد

2020/03/20 | 12:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 20 آذار (مارس) 2020، تهنئة بمناسبة عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة.وفيما يلي نص التهنئة:مع حلول عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة، أتوجه بأحر التهاني والتبريكات إلى شعب كوردستان و لا سيما مقاتلي البيشمركة الصناديد وأسر الشهداء شامخة الهامات، وآملُ أن يكون هذا العام، عام خيرات وبركات للجميع.وكما ترون، تحل علينا هذه المناسبة الوطنية في ظروف عصيبة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياته السلبية على الاقتصاد، وإذ نشكركم على التزامكم بالتعليمات الصحية والإجراءات المتخذة، فإننا نؤكد، أيها الأحبة، حرصنا الشديد على سلامتكم والحفاظ على صحتكم.ولعل أبرز الإجراءات المتخذة تقييد التنقلات، إلا إننا على ثقة تامة باننا سنتخطى هذه الأزمة بالتعاون المشترك كما تجاوزنا غيرها بصمودنا ظروفاً أصعب.ويحدوني الأمل بأن هذه العقبات التي تواجهنا، ستكون حافزاً للمراجعة ولحماية أنفسنا أكثر مستقبلاً، وستمنحنا في الجانب الاقتصادي الإصرار على مواصلة عملية الإصلاح الإداري والمالي وهي إحدى الاولويات الرئيسية للتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.إننا شددنا في بداية تسنمنا مهامنا، على اتباع سياسة تنويع مصادر اقتصاد إقليم كوردستان وعدم الاعتماد على مصدر دخل واحد، والوضع الراهن يحفزنا أكثر على الاستمرار في اجراء الإصلاحات.

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