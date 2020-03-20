2020/03/20 | 12:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، فرض غرامات وحجز 3332 مركبة خالف أصحابها قرار حظر التجوال في بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “تم فرض غرامات على 1793 مركبة في جانب الرصافة، و1503 مركبات وحجز 36 مركبة في جانب الكرخ خالف أصحابها قرار حظر التجوال بعد صدور توجيهات بمحاسبة المخالفين”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرور بغداد: تغريم نحو 3500 مركبة لمخالفة اصحابها قرار حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرور بغداد: تغريم نحو 3500 مركبة لمخالفة اصحابها قرار حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).