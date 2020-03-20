2020/03/20 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 20 آذار 2020، شكره لمواطني إقليم كردستان لالتزامهم بقرارات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.

وقال بارزاني في كلمة وجهها للشعب الكردي بمناسبة عيد نوروز، إنه "مع حلول عيد نوروز ورأس السنة الكردية الجديدة، أتوجه باحر التهاني والتبريكات إلى شعب كردستان و لا سيما مقاتلي البيشمركة الصناديد وأسر الشهداء شامخة الهامات، وآملُ أن يكون هذا العام، عام خيرات وبركات للجميع".

واضاف :"كما ترون، تحل علينا هذه المناسبة الوطنية في ظروف عصيبة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياته السلبية على الاقتصاد، وإذ نشكركم على التزامكم بالتعليمات الصحية والإجراءات المتخذة، فإننا نؤكد، أيها الأحبة، حرصنا الشديد على سلامتكم والحفاظ على صحتكم".

وتابع أن "أبرز الإجراءات المتخذة تقييد التنقلات، إلا إننا على ثقة تامة باننا سنتخطى هذه الأزمة بالتعاون المشترك كما تجاوزنا غيرها بصمودنا ظروفاً أصعب"، مردفا :"يحدوني الأمل بأن هذه العقبات التي تواجهنا، ستكون حافزاً للمراجعة ولحماية أنفسنا أكثر مستقبلاً، وستمنحنا في الجانب الاقتصادي الإصرار على مواصلة عملية الإصلاح الإداري والمالي وهي إحدى الاولويات الرئيسية للتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كردستان".

وشدد رئيس حكومة إقليم كردستان "على اتباع سياسة تنويع مصادر اقتصاد إقليم كردستان و عدم الاعتماد على مصدر دخل واحد، والوضع الراهن يحفزنا أكثر على الاستمرار في اجراء الإصلاحات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس حكومة كردستان: أزمة كورونا ستكون حافزاً لتنويع مصادر الاقتصاد وإجراء الاصلاحات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس حكومة كردستان: أزمة كورونا ستكون حافزاً لتنويع مصادر الاقتصاد وإجراء الاصلاحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).