مرور النجف تقرر فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار على المخالفين لقرار حظر التجوال

2020/03/20 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

وجه مدير مرور محافظة النجف، العميد علي كوكس الحسناوي، الجمعة (20 آذار 2020)، المفارز المروري...





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