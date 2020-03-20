مسعود بارزاني يشكر شعب كردستان لالتزامه بقرارات الحكومة في مواجهة كورونا

2020/03/20 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كردستان

قدم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الجمعة (20 آذار 2020)، شكره الى شعب إقليم كردستان، لالتزامه بقرارات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا المستجد.

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بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 20 آذار 2020، شكره لمواطني إقليم كردستان لالتزامهم بقرارات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.

وقال بارزاني في كلمة وجهها للشعب الكردي بمناسبة عيد نوروز، إنه "مع حلول

بغداد اليوم- الديوانية

اعلنت مديرية الصحة في محافظة الديوانية، الجمعة (آذار 2020)، هروب مشتبه في إصابته بفايروس كورونا من مستشفى الشامية.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "احد المرضى راجع المستشفى لشعوره بإعراض الانفلونزا من

بغداد اليوم-بغداد

وجهت القوات الأمنية العراقية، رسالة للشعب العراقي طالبت فيها المواطنين بالتزام منازلهم وعدم الخروج منها لحين التخلص من فايروس كورونا المستجد.





وأظهر شريط مصور أحد الجنود مخاطباً العراقيين قائلاً: "نتمنى من المواطنين التزا

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