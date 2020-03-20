تغريم وحجز 3232 مركبة خالفت حظر التجوال في بغداد

2020/03/20 | 12:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت مديرية المرور العامة، عن تغريم وحجز 3232 مركبة في العاصمة بغداد بسبب مخالفة أصحابها لقرار فرض حظر التجوال ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في البلاد.

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