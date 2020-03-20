الزراعة النيابية تدعو المواطنين للإبلاغ عن محتكري المواد والتجار الاستغلاليين

2020/03/20 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

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دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري الى التكاتف وعدم استغلال الوضع الحالي لمصالح شخصية على حساب ابناء الشعب بشكل عام.

وشدد في بيان، على ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ السريع للإيقاع بهؤلاء الذين لا يمكن وصفهم إلا بالخارجين عن القانون والذين يعتاشون على أزمات الناس، مطالبا الدولة واجهزتها المعنية بمضاعفة العقوبة عندما يستغل البعض أزمات ابناء الشعب لتحقيق أهداف خاصة بوقت حرج يحتاج الجميع إلى من يقف معهم ويعينهم.

وأضاف، أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار ينص على الحبس ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين دينار.

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