التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم ويسلمها للقوات الأمنية العراقية

2020/03/20 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استلمت القوات الامنية العراقية قاعدة القائم العسكرية جنوبي مدينة القائم غربي الانبار، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.

وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى لانسحاب قوات التحالف الدولي من القواعد العراقية، حيث أكد القادة الامنيون خلال مراسم التسليم، ان استلام القاعدة لن يؤثر على الوضع الامني ضمن محافظة الانبار والشريط الحدودي العراقي السوري، مشيرين الى أن القوات العراقية مستمرة في جهودها لفرض الامن وتأمين الحدود.

وأضافوا، أن تسليم هذه القاعدة هي رسالة واضحة، مفادها بأن القوات العراقية قادرة على مسك زمام الامور والحفاظ على أمن العراق وسلامة شعبه.

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