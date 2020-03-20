2020/03/20 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء المكلف عدنان الزُرفي، مع سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى، آخر مستجدات الأحداث في العراق والمنطقة.

وشدد الزرفي خلال اللقاء على أهمية العلاقات العراقية مع محيطه العربي والإقليمي والدولي، مبينا أن الحكومة التي يعتزم تشكيلها تضع ملف العلاقات الخارجية في سلم أولوياتها.

من جهته أكد السفير المصري، دعم بلاده للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في العراق، معربا عن أمله بنجاح الحكومة الجديدة في تلبية متطلبات الشعب.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي للسفير المصري : حكومتنا الجديدة تضع ملف العلاقات الخارجية في سلم أولوياتها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي للسفير المصري : حكومتنا الجديدة تضع ملف العلاقات الخارجية في سلم أولوياتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).