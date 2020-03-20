بماذا نصحت ميلانيا ترامب الامريكيين بشأن كورونا؟ (فيديو)

2020/03/20 | 12:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: انضمت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الامريكي، الى حملة التضامن والارشاد في مواجهة وباء كورونا الذي دخل الولايات المتحدة مسبباً إصابات ووفيات بالالاف.وقالت السيدة الاولى في فيديو تشجيعي، “أدعوكم لاتباع تعليمات مركز مكافحة الامراض الانتقالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكل انواع التكنلوجيا الآمنة، أبقوا آمنين”.واضافت “انا متأكدة من قدرتنا على مواجهة […]

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