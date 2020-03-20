المرور العامة تكشف حصيلة الغرامات والمركبات التي تم حجزها في بغداد

2020/03/20 | 12:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، عن حصيلة الغرامات وعدد المركبات التي تم حجزها، بسبب مخالفتها قرار حظر التجوال.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “تم فرض غرامات على (1793) مركبة في جانب الرصافة و (1503) مركبات”.وأشارت إلى “حجز 36 مركبة في جانب الكرخ خالف أصحابها قرار حظر التجوال بعد صدور توجيهات

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