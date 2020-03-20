نجدة بغداد تباشر بتوزيع المواد الغذائية على المواطنين خلال فترة حظر التجوال

2020/03/20 | 12:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الجمعة، المباشرة بتوزيع المواد الغذائية على المواطنين في أحياء متفرقة من اطراف العاصمة.وذكر بيان لإعـلام نجـدة بغـداد وتلقته وكالة صدى انه “وبتوجيه من قبل وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وباشراف شخصي من قبل مدير نجدة العاصمة بغداد العميد علي كريم الطائي ولغرض تقديم العون للمواطن البغدادي اثناء

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