2020/03/20 | 12:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مساعد السفير الايراني في بغداد موسى علي زادة طباطبائي بان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسة ايران مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسة ايران مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).