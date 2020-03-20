بارزاني يشكر شعب كردستان لالتزامه بقرارات الحكومة في مواجهة كورونا

2020/03/20 | 12:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستان قدم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، شكره الى شعب إقليم كردستان، لالتزامه بقرارات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا المستجد.وقال بارزاني في بيان له: "بمناسبة حلول عيد نوروز وبداية العام 2720 الكردية، نهنئ عوائل الشهداء الكرام والبيشمركه البواسل وعموم الكردستانيين الأعزاء في داخل البلاد وخارجه، ونتمنى السلام والأمان للجميع".وأضاف: "مع الأسف الشديد، تواجه منطقتنا والعالم بأسره تهديد وباء عالمي وتتصدى له، وبسببه تمر بلدان العالم بأوضاع صحية واقتصادية غير اعتيادية، كما أصبح، هذا الوباء، تحدياً كبيراً بالنسبة لشعب كردستان، وتجاوزه يتطلب الإرادة المشتركة والالتزام بالوقاية العامة".وتابع بارزاني: "من هنا نرى من الضروري أن ندعو كافة الأطراف، وكواجب وطني، الالتزام الدقيق بالإرشادات والتوجيهات الصحية وإجراءات حكومة الإقليم والجهات المعنية، لأنه كلما ألتزمنا بالتعليمات وحماية أنفسنا، فإننا نقلل من خطورة الوباء على مواطني كردستان".ورأى أنه "من الضروري أن نشد على يد حكومة إقليم كردستان، ونبارك المبادرات والقرارات والخطوات التي اتخذتها منذ بداية ظهور هذا الوباء وحتى الآن، والتي ساهمت في الحؤول دون انتشار الوباء، وإبقائه في المستويات الدنيا مقارنة بانتشاره في دول الجوار، وحماية إقليم كردستان بشكل أكثر".ووجه بارزاني "الشكر للأطباء والكوادر الصحية وقوات الآسايش والشرطة والبيشمركه وجميع الجهات المعنية لجهودهم وسهرهم على صحة وراحة المواطنين في هذه الأيام الصعبة وتحملهم المسؤوليات التاريخية الحساسة وتنفيذ مهامهم وواجباتهم بشكل مثالي".واختتم بيانه قائلًاً: "إننا على يقين، اعتمادا على الله العظيم والتعاون التام بين الأهالي والحكومة والتزام جميع الأطراف، من أننا سنتجاوز هذه العقبة، أيضاً، بسلام".

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