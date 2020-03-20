لحجر المصابين بكورونا ..العتبة العلوية تضع

2020/03/20 | 12:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت الأمانة العامة للعتبة العلوية ، وضع مدينة الإمام الحسن للزائرين تحت تصرف دائرة صحة النجف كمكان للحجر الصحي.وقال مسؤول قسم السلامة المهنية والصحة والبيئة في العتبة على الغريفي، ان "المدينة تقع في المدخل الجنوبي للمحافظة وتتوفر فيها جميع المستلزمات الفندقية والصحية والترفيهية والإيواء وكذلك الجوانب الامنية" .

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