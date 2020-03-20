2020/03/20 | 12:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزرفي خلال لقائه سفير الكويت : استقرار العراق يصب في صالح جميع الدول المجاورة والصديقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 12:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي خلال لقائه سفير الكويت : استقرار العراق يصب في صالح جميع الدول المجاورة والصديقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي خلال لقائه سفير الكويت : استقرار العراق يصب في صالح جميع الدول المجاورة والصديقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).