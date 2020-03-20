رئيس اقليم كوردستان يستعرض

2020/03/20 | 13:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، تهنئة بعيد نوروز القومي.ووجه بارزاني رسالة خاصة جاء فيها:أيها الكوردستانيون الأحبة..بمناسبة حلول عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة، أتقدم بأحر التهاني إلى العوائل الأبية لشهداء كوردستان والی الشعب الکوردي والكوردستانيين جمیعا أينما كانوا، وإلى جميع الشعوب والأمم التي تحتفل بعيد نوروز.في هذه المناسبة، أود أن أتقدم بتھنئة خاصة مع شکري وامتناني لكافة الفرق الطبية والصحية والشرطة والآسايش وزيرفاني والبيشمركة والعاملين في والمطارات والمنافذ الحدودية وجميع الجهات ذات العلاقة، من الذين يقفون في الصف الأمامي لمواجهة وباء كورونا ومخاطره، لكي يحموا أرواح المواطنين.إنهم يعملون من أجل حمايتنا وإنقاذنا، وعلينا ان نتعاون معهم جمیعا بالزام بيوتنا.يحل نوروز هذا العام في ظروف صعبة يواجه فيها إقليم كوردستان كأغلب بلدان العالم مخاطر تفشي هذا الوباء.ففي ظل هذه الظروف علينا جميعاً أن نلتزم بتوصیات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان.إن نوروز لھو عيد ورمز للانتصار، ویجب أن يمنحنا كما هو دوما، القوة والعزم.إننا من خلال التزام وتعاون المواطنين مع الجهات المعنية، سنجتاز هذه المرحلة الصعبة أيضاً وسنحرز الانتصار.لقد اعتاد الشعب الكوردي والكوردستانيون منذ القدم الاحتفال بالخروج في نزهات وإیقاد شعلة نوروز، لكن في هذه السنة وبسبب هذه الظروف دعونا جميعاً أن نلتزم ونلزم بيوتنا.لتكن شعلة نوروز شمعة نوقدها في المنزل ولنأمل إحراز النصر وتجاوز هذا الظرف، ولنأجل السفرات والتنزە إلى ما بعد تخطي الصعاب.أيها المواطنون الأعزاء..فیما یخص الظرف الذي ولده وباء كورونا وتبعاته متعددة الجوانب وما سیولدە، کما بخصوص التعامل مع الأوضاع والتطورات السياسية العراقية، ینبغي علی إقلیم کوردستان أن يتمسك بالتلاحم والعمل المشترك ويحافظ على التعاون والتنسيق بين الأطراف السياسية.کما ینبغي علی الجمیع التحلي بروح المسؤولية الوطنية والتمسک بالمصالح العليا لإقليم كوردستان، وسنواصل نحن في رئاسة إقليم كوردستان العمل في سبیل هذا الهدف.وعلى صعيد العراق، نؤكد إصرارنا علی أن إقليم كوردستان كما هو دوما، سيكون عوناً لحل مشاكل وأزمات البلد وايجاد الاستقرار والتوافق السياسي، داعما لحكومة تلبي المطالب وتحقق الحقوق المشروعة لشعب العراق ومکوناتە وتحافظ على الخصوصيات والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.يمر العالم اليوم بظرف آجن بسبب تفشي فايرس كورونا.لقد وضع هذا الوباء الحياة البشرية علی الاصعدة الصحية والاقتصادیة في ظرف غیر متوقع، حیث تجاوزە یحتاج إلى تفاهم وتعاون وتنسيق عالمي كبير، لذا فأن على المنظمات الدولية والإقليمية أن تسارع إلى ممارسة دورها للتقليل من أضرارها، وسيکون إقليم كوردستان داعما لھا.

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