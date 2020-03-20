صحة النجف تطالب المواطنين بالالتزام بالتوجيهات قبل فوات الآوان

2020/03/20 | 13:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدير عام دائرة صحة النجف الأشرف رضوان الكندي رسالة الى المواطنين يطالبهم الالتزام بالتوجيهات الخاصة بمكافحة كورونا قبل فوات الاوان”.وقال الكندي في رسالته: “تحدثت معكم في مرتين سابقتين بكل حرقة والم وبكل مسؤولية ودعوتكم للالتزام بالتوجيهات الصحية وعدم الخروج من المنازل وغيرها من الاجراءات التي تسهم في الحفاظ على سلامتكم واليوم اجدني مضطرا

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