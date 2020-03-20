مفارز مديرية أمن الحشد تنتشر في قضاء بيجي لتنفيذ توجيهات خلية الازمة بصلاح الدين

2020/03/20 | 13:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت مفارز مديرية أمن الحشد الشعبي، الجمعة، في قضاء بيجي شمال تكريت لتنفيذ توجيهات خلية الازمة في المحافظة الخاص بفرض حظر التجوال ومتابعة المحال التجارية مع القوات الأمنية.

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