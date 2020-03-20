خلية الازمة تناشد المراجع الدينية والوجهاء والنخب الأكاديمية بالتدخل العاجل لإيقاف حركة المواطنين لأي ظرف كان

2020/03/20 | 13:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت خلية الازمة اليوم المراجع الدينية الكرام والوجهاء والنخب الأكاديمية للتدخل العاجل لإيقاف حركة المواطنين لأي ظرف كان.وشددت خلية الازمة في مؤتمر صحفي، على الالتزام بالحظر الصحي”.وقالت ان ” وزارة الصحة مازالت تبذل جهوداً حثيثة في عمليات التعقيم والتطهير ونقدر جهود الإعلام الوطني لتوعيته المواطنين”.

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