تحذير أمريكي بشأن

2020/03/20 | 13:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت القنصلية الأمريكية في أربيل، تعليق عملها ضمن إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، فيما أصدرت عدة توجيهات وتعليمات للرعاياها في العراق.

أعلنت القنصلية الأمريكية في أربيل تعليق إصدار التأشيرات حتى إشعار آخر

وقالت القنصلية في بيان، يوم الجمعة 20 آذار/مارس، إن "وزارة الصحة العراقية أكدت حالات الإصابة بـ COVID-19 داخل العراق"، مؤكدة تعليق منح التأشيرات بناءً على ذلك، وحتى إشعار آخر.

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كما بينت، أن "المتقدمين يستطيعون إعادة جدولة مواعيدهم في أربيل عبر الإنترنت حتى تواريخ لاحقة"، فيما خصصت بريدين إلكترونيين لـ"الاستفسارات بشأن السفر في حالات الطوارئ".

وأوضحت القنصلية، أن "سفارة الولايات المتحدة في بغداد ما تزال مغلقة لخدمة المراجعين"، مشيرة إلى أن "الإجراءات الواجب اتخاذها هي اتباع إرشادات مركز السيطرة المتعلق بفايروس كورونا، فضلًا عن الاطلاع على أحدث توصيات مركز السيطرة على الأمراض للحصول على أحدث المعلومات حول ما يمكن القيام به للحد من مخاطر الإصابة بـ COVID-19".

كما أكدت، على "زيارة الصفحة المخصصة للتعامل مع أزمة COVID-19، وزيارة موقع السفارة الأمريكية – صفحة COVID-19 للحصول على معلومات حول الظروف داخل العراق، بحيث يمكن أن تتغير باستمرار وذلك بحسب تعليمات الحكومة العراقية، بالإضافة إلى زيارة الموقع الخاص لوزارة الأمن الداخلي للاطلاع على إجراءات قيود السفر إلى الولايات المتحدة، ومتابعة الاعلام المحلي ومراجعة خطط الأمان الشخصية والبقاء على بينة من المحيط والحفاظ على تحركات محدودة".

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