قائممقام الفلوجة لـ”العهد نيوز”: خلو مدن الأنبار من الاصابة بـ”كورونا”

2020/03/20 | 13:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار أكد قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي اليوم الجمعة، ان مدن المحافظة لم تسجل اي اصابة بفيروس كورونا بالتزامن مع انطلاق حملات غير مسبوقة لعمليات تعفير وتعقيم المدن لتجنب الاصابة بالمرض.وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “مدن الانبار لم تسجل اي اصابة جديدة بفيروس مرض كورونا نتيجة الاجراءات الاحترازية […]

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