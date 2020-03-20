2020/03/20 | 13:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلغاء حفل توزيع جوائز إيمي وتأجيل مهرجان كان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 13:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلغاء حفل توزيع جوائز إيمي وتأجيل مهرجان كان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلغاء حفل توزيع جوائز إيمي وتأجيل مهرجان كان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).