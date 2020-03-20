المانيا تسجل 2958 اصابة بكورونا خلال ليلة واحدة

2020/03/20 | 13:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلن رئيس معهد روبرت كوتش الألماني، اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بمقدار 2958 إصابة ليصل إلى 13 الفا و957 بين ليلة وضحاها.

وأوصى رئيس المعهد بأن يحافظ الأشخاص على مسافة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشددت وزارة الصحة الالمانية الاجراءات الوقائية نظرا لارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في البلاد.

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