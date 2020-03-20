2020/03/20 | 13:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن محافظ بابل وكالة، حسن منديل، اليوم الجمعة، عن اعفاء كافة المستأجرين لاملاك الدولة من الايجارات الشهرية.

وقال منديل في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه وجه "بإعفاء جميع المستأجرين من املاك الدولة من تسديد الإيجارات".

ودعا المحافظ "اصحاب الاملاك الخاصة بإعفاء المستأجرين من الايجار لهذا الشهر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بابل تعفي المواطنين من ايجارات املاك الدولة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بابل تعفي المواطنين من ايجارات املاك الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).