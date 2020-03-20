المالية النيابية : رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة لكن عجز الموازنة سيصل لـ70 ترليون دينار

2020/03/20 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تأمين رواتب الموظفين في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وقال عضو اللجنة حنين قدو، إن انخفاض أسعار النفط بنسبة خمسين بالمئة أثر بشكل طبيعي على بناء الموازنة الاتحادية، على اعتبار أن العراق يعتمد على واردات النفط في بناء الموازنات، مشيرا الى أن قيمة العجز المالي في الموازنة سيصل لسبعين تريليون دينار بسبب انخفاض أسعار النفط، وهو ما سيدفع الحكومة ومجلس النواب إلى الاعتماد على واردات أخرى غير نفطية وتقليل النفقات العامة لسد العجز المالي في الموازنة.

وأضاف، أن الحكومة ستلجأ إلى قروض داخلية من المصارف الحكومية والأهلية لسد العجز في الموازنة الاتحادية، مؤكدا أن العجز الحاصل لا يؤثر على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.

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