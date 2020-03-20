مستشار حكومي : الوضع المالي للعراق تحت الإنذار حالياً

2020/03/20 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، إن الوضع المالي للعراق تحت الإنذار حالياً.

وأوضح صالح في تصريح، أن الحكومة تراقب الموقف عن كثب، عبر وضع أولويات جوهرية للمصروفات الحكومية وخصوصاً الفئات التي تتلقى دخلاً حكومياً شهرياً ويبلغ عددها قرابة ثمانية ملايين نسمة، كالموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمنح المالية المقدمة لبعض الشركات الحكومية المتوقفة.

وأضاف، أن الحكومة تحاول تجنب مصروفات لا تشكل أهمية في الوقت الحاضر وإيقافها فوراً الى حين عودة أسواق النفط لأوضاعها الطبيعية، مع العمل على تعظيم الموارد غير النفطية وباهتمام أوسع كعوائد الجمارك.

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