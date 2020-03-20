صحة السليمانية : احتفلوا بعيد “نوروز” داخل منازلكم

2020/03/20 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت مديرية صحة محافظة السليمانية، المواطنين الى الاحتفال بعيد النوروز داخل منازلهم.

وطالب مدير عام صحة المحافظة صباح نصر الدين في بيان، أهالي المحافظة بالالتزام بإجراءات حظر التجوال المفروضة، والتدابير الوقائية المعلن عنها، والاكتفاء هذه السنة بالاحتفال في المنازل وبعيدا عن إقامة التجمعات داخلها، محذرا من مخالفة التعليمات الصادرة بشأن ذلك.

هذا، ومن الجدير بالذكر، ان إقليم كردستان ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، تشهد سنويا إقامة احتفالات كبيرة بعيد النوروز، الذي يحتفل به الكرد وعدد من القوميات في الحادي والعشرين من آذار من كل عام.

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