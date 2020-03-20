محافظ البصرة يقرر غلق جميع الطرق ومحطات الوقود اعتباراً من مساء اليوم

2020/03/20 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

وجه محافظ البصرة، اسعد العيداني، الجمعة (20 آذار 2020)، بغلق جميع الطرق ومحطات الوقود في المحافظة...





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