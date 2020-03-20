مانشستر يونايتد يُخلص برشلونة من صداع كوتينيو المزمن

2020/03/20 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عازمة على التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل فيليبي كوتينيو صاحب 27 عاماً في الصيف الماضي لصفوف بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادماً من فريق برشلونة، بعدما فشل في التأقلم مع البلاوجرانا.

ويقدم اللاعب البرازيلي مستويات طيبة مع بايرن ميونخ، بمشاركته في 32 مباراة، وتسجيله تسعة أهداف، وصناعته 8 آخرين.

ولكن حتى الآن لم يفعل النادي الألماني بند التعاقد معه بشكل نهائي، ويبدو بأنه لن يقوم بتفعيله لرغبته في التعاقد مع الألماني ليروي ساني من مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد استفسر عن إمكانية ضم كوتينيو في الصيف، وهو الأمر الذي يتمناه مسؤولو النادي الكتالوني.

وأكملت الصحيفة أن النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يتطلع إلى التعاقد مع لاعب خط وسط مهاري ومبدع، لذلك تحرك مسؤولو النادي الإنجليزي لضم اللاعب البرازيلي

ومن ناحية برشلونة، فإن النادي الكتالوني موافق بكل تأكيد على بيع كوتينيو في انتظار تحرك مانشستر يونايتد الرسمي.

الجدير بالذكر أن نادي تشيلسي الإنجليزي يفكر أيضاً في ضم الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو.

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