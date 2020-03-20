2020/03/20 | 13:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، الجمعة، عدد العجلات التي تم تغريمها، إثر عدم الالتزام بحظر التجوال الذي فرضته خلية الازمة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان مقتضب للمرور العامة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تم فرض غرامات على (1793) مركبة في جانب الرصافة و (1503) مركبات وحجز 36 مركبة في جانب الكرخ خالف أصحابها قرار حظر التجوال بعد صدور توجيهات بمحاسبة المخالفين".

وفرضت الجهات الحكومية في بغداد حظراً للتجول بدأ منذ مساء الثلاثاء الماضي ويستمر لغاية مساء الاثنين المقبل، لكنه لم يحقق مبتغاه بحسب مراقبون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تكشف عن عدد المخالفات المسجلة بحق مركبات كسرت قرار حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تكشف عن عدد المخالفات المسجلة بحق مركبات كسرت قرار حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).