الإيرانيون يحتفلون بعيد النوروز رغم مخاوف كورونا

2020/03/20 | 13:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة يحتفل الإيرانيون اليوم الجمعة، برأس السنة الفارسية، أو عيد النوروز، في وقت تعاني البلاد من تفشي فيروس كورونا الذي أصاب وقتل الآلاف في البلاد.

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