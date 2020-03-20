شاهد .. خرق حظر التجول في ذي قار رغم تسجيل اصابات بالفيروس القاتل

2020/03/20 | 13:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار

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