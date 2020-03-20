السفارة الأمريكية باربيل تحذر مواطنيها وتعلن تعليق خدمات اعطاء التأشيرة

2020/03/20 | 13:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السفارة الاميركية في بغداد، تنبيهه امنيا لمواطني الولايات المتحدة بالعراق، معلنة تعليق القنصلية الأمريكية العامة في أربيل جميع خدمات منح التأشي...

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