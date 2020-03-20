عراقيون يكسرون حظر التجوال، والقوات الأمنية تُباشر باعتقال المخالفين

2020/03/20 | 13:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت بالرغم من إعلان السلطات العراقية فرض إجراءات جديدة في العاصمة #بغداد ومدن رئيسية جنوب ووسط البلاد وغربها مثل #النجف وكربلاء وكركوك والأنبار وصلاح الدين والبصرة في

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