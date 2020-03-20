بعد مقتل جنديّين…تركيا تواصل حشد قوّاتها بإدلب

2020/03/20 | 13:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركيّة مقتل جنديّين تركيّين، بهجوم تعرضت له مجموعة من القوّات التركيّة في محافظة إدلب.وقالت الدفاع التركيّة ليلة أمس في بيانٍ لها إن اثنين من جنودها قتلا

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