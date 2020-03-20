«احتفلوا بنوروز في بيوتِكم».. صحة السليمانية تُحذر من تفشي “كورونا” في كردستان

2020/03/20 | 13:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت حذر مدير صحة محافظة #السليمانية صباح هورامي، اليوم الجمعة، من ازدياد حالات الإصابة بفيروس “كورونا”.داعياً عبر تعليق له على “فيسبوك” الأهالي، إلى «الاحتفال بنوروز في

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