مراسلنا: اغلاق جميع محطات الوقود في ذي قار

2020/03/20 | 13:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار افاد مراسل “العهد نيوز”، اليوم الجمعة، بأن محافظة ذي قار قررت اغلاق جميع محطات الوقود العامة والخاصة.واضاف، أن “المحافظة توعدت بالعقوبات الشديدة لمن يحاول رفع أسعار المواد الغذائية ويحتكر تجارتها”.

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