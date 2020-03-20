2020/03/20 | 13:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، بعد تراجعها بشكل حاد خلال تعاملات الأربعاء.ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد جرى تداول مزيج "برنت" اليوم، بحلول الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش، عند مستوى 30.12 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 6.10% عن إغلاق الخميس.كذلك صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 7.02% إلى 27.72 دولار للبرميل.ونقلت إذاعة Business FM الروسية عن خبراء أن الارتفاع جاء كنوع من التصحيح بعد هبوط الأربعاء وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتدخل "في الوقت المناسب" في ما وصفه بـ"الصراع" بين روسيا والسعودية في السوق النفطية.

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