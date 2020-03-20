2020/03/20 | 13:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الجمعة، وزارة التجارة بتوزيع وجبة غذائية للعائلة العراقية بسبب حظر التجوال.

وقال الجبوري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نطالب وزارة التجارة بتوزيع وجبة غذائية بشكل عاجل تتضمن المواد الرئيسية التي تحتاجها العائلة العراقية.وأضاف الجبوري، أن هذا الاجراء ياتي تزامنا مع "الأحداث الحالية التي يمر بها بلدنا و فرض حظر التجوال و زيادة اسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية مع تعطيل عمل اغلب العاملين في القطاع الخاص و توقف اجورهم المالية".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب وزارة التجارة بتوزيع وجبة غذائية لكل عائلة بسبب حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب وزارة التجارة بتوزيع وجبة غذائية لكل عائلة بسبب حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).