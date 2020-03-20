ارفع مسؤول صحي عراقي يشتم ترامب:سنرسل لك فريق من مستشفى الفرات

2020/03/20 | 13:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: هاجم مدير صحة الكرخ، جاسب لطيف علي، الرئيس الامريكي دونالد ترامب على خلفية مؤتمر صحفي قال فيه الرئيس الامريكي ان إدارته اكتشفت عقاراً سيكون لقاحاً لمواجهة وباء كورونا.علي قال على حسابه في فيسبوك، “ترامب اكذب على شعبك وليس على شعوب العالم، أعلن المعتوه وكأنه اكتشف اكتشافاً بانهم سوف يستعملون علاج (كلوروكوين […]

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