2020/03/20 | 13:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الأزمة: العدد الكلي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ ١٩٣ حالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 13:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة: العدد الكلي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ ١٩٣ حالة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة: العدد الكلي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ ١٩٣ حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).