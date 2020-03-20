الصحّة العالميّة «متشائمة» من وضع كورونا في سوريا

2020/03/20 | 13:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من جرّاء نقص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المبلغ عنها في سوريا واليمن، مشيرةّ إلى أنها تتوقع «انفجاراً في الحالات».وقال رئيس فريق منظمة

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