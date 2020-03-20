نقابة أطباء الأسنان توصي بإيقاف العمل في العيادات الخاصة لمدة 10 أيام

2020/03/20 | 14:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت نقابة أطباء الأسنان في العراق بإيقاف العمل في عيادات الأسنان الخاصة لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد بحسب معطيات ونتائج انحسار الوباء.فيما استثنت النقابة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، حالات الحوادث والتهاب عصب السن والنزف الحاد والحالات المتسببة لورم الوجه أو الاختناقات وصعوبة التنفس”.وأوضحت، أن هذا الإجراء يأتي لكون مهمة كل الأسنان […]

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